В Лобне начался снос полуразрушенного многоквартирного дома-барака

09 декабря 2025, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенный двухэтажный деревянный многоквартирный дом барачного типа начали сносить на Железнодорожной улиц в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Аварийная постройка расположена рядом со станцией МЦД Лобня. Дом построили почти сто лет назад как временное жильё для работников железной дороги.





«Со временем основные конструкции обветшали. К тому же здание пострадало от пожара. Дом признали аварийным, 19 семей из расположенных там восьми коммунальных квартир расселили. После этого жители города неоднократно обращались через «Добродел» с просьбой снести ставшую опасной постройку и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.