В Лобне начался снос полуразрушенного многоквартирного дома-барака
Полуразрушенный двухэтажный деревянный многоквартирный дом барачного типа начали сносить на Железнодорожной улиц в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Аварийная постройка расположена рядом со станцией МЦД Лобня. Дом построили почти сто лет назад как временное жильё для работников железной дороги.
«Со временем основные конструкции обветшали. К тому же здание пострадало от пожара. Дом признали аварийным, 19 семей из расположенных там восьми коммунальных квартир расселили. После этого жители города неоднократно обращались через «Добродел» с просьбой снести ставшую опасной постройку и благоустроить территорию», — говорится в сообщении.Снос дома планируется завершить до конца текущего года.