В лесах Московской области до 3 июня запретили разводить костры

29 мая 2025, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Во всех лесничествах Подмосковья с 29 мая по 3 июня введён режим ограничения пребывания граждан в лесах. Причина – установление на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.







«В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, категорически запрещается разводить костры в лесах. Въезд транспортных средств в лесные массивы запрещён, лесные дороги перекрыты шлагбаумами. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и специалисты лесной охраны усиливают патрулирование лесного фонда», – пояснили в пресс-службе.