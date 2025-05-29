В лесах Московской области до 3 июня запретили разводить костры
Во всех лесничествах Подмосковья с 29 мая по 3 июня введён режим ограничения пребывания граждан в лесах. Причина – установление на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В этот период действуют дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, категорически запрещается разводить костры в лесах. Въезд транспортных средств в лесные массивы запрещён, лесные дороги перекрыты шлагбаумами. Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и специалисты лесной охраны усиливают патрулирование лесного фонда», – пояснили в пресс-службе.В подмосковном Комлесхозе также предупредили, что пребывание граждан в лесах контролируют с помощью беспилотников, авиации, фотоловушек, камер видеомониторинга и системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильной связи.
В ведомстве напомнили, что, если поджог привёл к лесному пожару, за это предусмотрена уголовная и административная ответственность. Штрафы для физических лиц составляют до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.
Кроме того, граждане обязаны соблюдать в лесах требования пожарной безопасности, а при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.
Посмотреть границы лесничеств можно на карте.