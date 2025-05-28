В лесах Подмосковья обустроили более 770 км минерализованных полос
Свыше 770 километров минерализованных полос, которые препятствуют распространению огня, обустроили в лесах Московской области в текущем году. Проведена также прочистка более 960 км уже имеющихся полос. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В этом году специалисты Комлесхоза создали уже 772 километра и прочистили 964 километра минерализованных полос — это 41% и 25% соответственно от годового плана», — сказал глава ведомства Алексей Ларькин.Лидерами по организации минерализованных полос стали следующие областные лесничества: Ступинское, Виноградовское, Волоколамское, Луховицкое, Русский лес и Московское учебно-опытное. Там выполнено 60% от годового плана.
А по прочистке противопожарных полос в число лидеров вошли Русский лес, Талдомское и Сергиево-Посадское лесничества, где сделано более половины запланированного объёма работ.