В лесах Подмосковья обустроили более 770 км минерализованных полос

28 мая 2025, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 770 километров минерализованных полос, которые препятствуют распространению огня, обустроили в лесах Московской области в текущем году. Проведена также прочистка более 960 км уже имеющихся полос. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.







«В этом году специалисты Комлесхоза создали уже 772 километра и прочистили 964 километра минерализованных полос — это 41% и 25% соответственно от годового плана», — сказал глава ведомства Алексей Ларькин.