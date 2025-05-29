В Подмосковье за сутки потушили шесть лесных пожаров

29 мая 2025, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Шесть пожаров произошло в лесах Московской области за минувшие сутки: на территории округов Раменский, Люберцы, Богородский, Солнечногорск и Балашиха. Все пожары были потушены в день возникновения, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.







«В Солнечногорске лесной пожар возник в километре от села Алабушево. В тушении, которое заняло почти восьми часов, принимали участие 93 человека. Было задействовано 40 единиц техники», — говорится в сообщении.