В Подмосковье за сутки потушили шесть лесных пожаров
Шесть пожаров произошло в лесах Московской области за минувшие сутки: на территории округов Раменский, Люберцы, Богородский, Солнечногорск и Балашиха. Все пожары были потушены в день возникновения, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«В Солнечногорске лесной пожар возник в километре от села Алабушево. В тушении, которое заняло почти восьми часов, принимали участие 93 человека. Было задействовано 40 единиц техники», — говорится в сообщении.Пожар, возникший в двух километрах от раменского дачного посёлка «Родники», удалось потушить за 45 минут. С огнём, вспыхнувшим в километре от люберецкой деревни Сосновка, справились за 50 минут. А пожар, разгоревшийся недалеко от города Старая Купавна Богородского округа, ликвидировали за два с половиной часа.
В лесах на территории округа Балашиха потушили два пожара. На борьбу с огнём в двух километрах от микрорайона Авиаторов ушло около четырёх часов. А с возгоранием у микрорайона ВНИИПО справились меньше чем за час.
Все пожары произошли по вине людей. Сейчас ведётся поиск поджигателей.