В Подмосковье двое рецидивистов устроили нарколабораторию в сарае

21 октября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух ранее судимых жителей Екатеринбурга задержали в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Мужчины устроили нарколабораторию в принадлежащем одному из них сарае на участке в городе Белоозерский округа Воскресенск.





«При обыске в хозяйственной постройке нашли лабораторное оборудование, весы, канистры с химическими жидкостями и четыре свёртка с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что содержимое одного из свёртков является производным наркотика N-метилэфедрона. Остальное вещество проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.