В Подмосковье двое рецидивистов устроили нарколабораторию в сарае
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух ранее судимых жителей Екатеринбурга задержали в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Мужчины устроили нарколабораторию в принадлежащем одному из них сарае на участке в городе Белоозерский округа Воскресенск.
«При обыске в хозяйственной постройке нашли лабораторное оборудование, весы, канистры с химическими жидкостями и четыре свёртка с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что содержимое одного из свёртков является производным наркотика N-метилэфедрона. Остальное вещество проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.Против задержанных завели уголовное дело по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».