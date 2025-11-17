В лесах Московской области за сезон ликвидировали 113 природных пожаров

В лесах Московской области за сезон ликвидировали 113 природных пожаровПо данным ведомства, в регионе удалось обеспечить стабильную обстановку с ликвидацией природных пожаров. Их своевременно обнаружили и ликвидировали в первые же сутки. Чрезвычайных ситуаций не допущено, населённые пункты и объекты экономики не пострадали.
«По сравнению с предыдущим годом зафиксировано уменьшение как количества пожаров на 85, так и их площади – на 13,25 га. С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 113 лесных пожаров. Пройденная огнём площадь превысила 88,7 га», – рассказали в ведомстве.Средняя площадь возгораний в прошедшем сезоне составила 0,79 га, а среднее время реагирования с момента первого сообщения до начала тушения – 48 минут при установленном федеральном нормативе в три часа.
К тушению лесных пожаров с начала сезона привлекли более 1 280 человек и 556 единиц техники.
Причинами подавляющего количества пожаров в лесах – 93,82% – остаются действия человека.