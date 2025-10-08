В Подмосковье с начала года люди более 900 раз пропадали в лесах
Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области с начала года зафиксировали 919 случаев, когда граждане терялись в лесу. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«В 2025 году в лесах региона заблудились 1 234 человека. Данные о гражданах, местах их возможного нахождения, времени последнего выхода на связь и другую необходимую информацию оперативно передавали в участковые лесничества. Более 700 раз любителям прогулок на природе требовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. Около 190 раз потерявшиеся смогли выбраться сами», – рассказали в пресс-службе.
В Комлесхозе призвали жителей и гостей Подмосковья, собираясь в лес, вспомнить простые правила безопасности.
«Необходимо предупредить родных, куда вы идёте. Возьмите с собой заряженный телефон, воду и лекарства. Запоминайте ориентиры, не полагайтесь только на память. Если потерялись, не паникуйте, а оставайтесь на месте», – сказали в ведомстве.Спасатели и лесники всегда готовы прийти на помощь. Чтобы связаться с ними, нужно набрать номер 112.