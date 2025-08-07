Пиломатериалы для строительства блиндажей отправили в зону СВО из Сергиева Посада

07 августа 2025, 10:29

Фото: администрация Сергиево-Посадский г.о.

Жители Сергиево-Посадского г.о.регулярно оказывают гуманитарную помощь защитникам, находящимся на передовой. Чаще всего это средства гигиены, техника и даже строительные материалы. В четверг, 7 августа, была отправлена очередная партия леса по просьбе воинов в зону боевых действий. Обрезная и необрезная доска необходимы для создания укрытий и обустройства быта на передовой.







«К нам приехали ребята, чтобы забрать и сопроводить гуманитарный груз в зону СВО. Мы ежемесячно организуем по четыре отгрузки, отправляя фуры с пиломатериалами, которые крайне необходимы для строительства бліндажей», — рассказала депутат Совета Сергиево-Посадского округа от партии «Единая Россия», жена участника СВО Анна Солдатова.