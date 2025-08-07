Пиломатериалы для строительства блиндажей отправили в зону СВО из Сергиева Посада
Жители Сергиево-Посадского г.о.регулярно оказывают гуманитарную помощь защитникам, находящимся на передовой. Чаще всего это средства гигиены, техника и даже строительные материалы. В четверг, 7 августа, была отправлена очередная партия леса по просьбе воинов в зону боевых действий. Обрезная и необрезная доска необходимы для создания укрытий и обустройства быта на передовой.
«К нам приехали ребята, чтобы забрать и сопроводить гуманитарный груз в зону СВО. Мы ежемесячно организуем по четыре отгрузки, отправляя фуры с пиломатериалами, которые крайне необходимы для строительства бліндажей», — рассказала депутат Совета Сергиево-Посадского округа от партии «Единая Россия», жена участника СВО Анна Солдатова.Всего на фронт было отправлено 30 кубометров пиломатериалов. Кроме того, воинам передали несколько коробок с предметами первой необходимости, собранными предпринимателями, жителями округа, а также пациентами и коллективом Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Сергиево-Посадского района.
В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.