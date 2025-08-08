В московском лесу обнаружена таинственная база с игрушками и детскими фотографиями

08 августа 2025, 09:02

В московском лесу найдена таинственная база с игрушками

Фото: iStock/feri ferdinan

Прогулка по лесу в подмосковном регионе обернулась неожиданной находкой для местных жителей. В густых зарослях была обнаружена загадочная база, наполненная игрушками, кукольными домиками и мебелью, которая совершенно не вписывается в природный пейзаж. Об этом пишет Telegram-канал «‎Readovka».