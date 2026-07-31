Загруженность дорог в Московской области утром 31 июля составила четыре балла

31 июля 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.