В Серебряных Прудах проводят сбор помощи для бездомных животных

31 июля 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Сбор помощи для собак и кошек, содержащихся в приютах, проводят в Серебряных Прудах в рамках областного благотворительного марафона «Дай лапу» и в преддверии Всемирного дня бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Пункт сбора организован в Центральном доме культуры на Первомайской улице.





«В дар принимают влажные и сухие корма, лакомства, игрушки, ошейники, миски, поводки и шлейки, а также ветеринарные препараты», — говорится в сообщении.