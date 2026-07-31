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В Серебряных Прудах проводят сбор помощи для бездомных животных

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Сбор помощи для собак и кошек, содержащихся в приютах, проводят в Серебряных Прудах в рамках областного благотворительного марафона «Дай лапу» и в преддверии Всемирного дня бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Пункт сбора организован в Центральном доме культуры на Первомайской улице.

«В дар принимают влажные и сухие корма, лакомства, игрушки, ошейники, миски, поводки и шлейки, а также ветеринарные препараты», — говорится в сообщении.
Акция продлится до 15 августа. К ней уже присоединились участники «Движения Первых», школьники, их родители и другие неравнодушные граждане. Приёмом и сортировкой поступающей помощи занимаются члены общественной организации «Волонтёры Подмосковья».
Лев Каштанов

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