В селе Путятино снесли каркас казармы и аварийный жилой корпус
Комплекс объектов, находившихся в аварийном состоянии, снесли на территории бывшего военного городка в селе Путятино Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
В непосредственной близости от жилой застройки находились обветшавший дом, жилой корпус, фрагменты бетонного фундамента и железобетонный каркас казармы.
«Объекты были заброшены, основные элементы их строительных конструкций разрушились. К тому же часть объектов пострадала от пожара. В результате совместной работы специалистов Мособлархитектуры и администрации округа все эти сооружения внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос объектов завершили во втором квартале текущего года. Сейчас участок, который они занимали, полностью освобождён от построек и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.