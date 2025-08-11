В селе Путятино снесли каркас казармы и аварийный жилой корпус

11 августа 2025, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Комплекс объектов, находившихся в аварийном состоянии, снесли на территории бывшего военного городка в селе Путятино Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





В непосредственной близости от жилой застройки находились обветшавший дом, жилой корпус, фрагменты бетонного фундамента и железобетонный каркас казармы.





«Объекты были заброшены, основные элементы их строительных конструкций разрушились. К тому же часть объектов пострадала от пожара. В результате совместной работы специалистов Мособлархитектуры и администрации округа все эти сооружения внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.