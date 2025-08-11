В Подмосковье 15-летний подросток получил травму после падения с электросамоката

11 августа 2025, 16:38

оригинал Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Видновскую больницу в тяжёлом состоянии доставили 15-летнего подростка, пострадавшего при столкновении электросамоката со столбом. Медики диагностировали травматический разрыв печени — опасную травму, грозящую массивным внутренним кровотечением и геморрагическим шоком, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Для остановки кровотечения хирурги установили в брюшную полость специальные тампоны, прижимающие повреждённые сосуды и ткани.



«В ходе хирургического вмешательства мы ввели в брюшную полость специальные тампоны. Они кладутся на место разрыва органа, оказывая давление на сосуды и ткани, тем самым останавливая кровотечение», — сообщил заведующий вторым хирургическим отделением Видновской больницы Денис Мирошников.

Затем пациента перевели в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске, где врачи выполнили релапаротомию: удалили тампоны и ушили сложный разрыв органа.

Сейчас подросток идёт на поправку и уже выписан домой. Врачи призывают соблюдать правила движения и использовать защитную экипировку при езде на самокатах и велосипедах.

