Мощный пожар произошел в многоэтажном доме в российском городе
В Башкирии произошел мощный пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, загорелся многоэтажный дом по улице Кирова в Уфе.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Во время тушения были спасены два человека. Еще девять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших, пожар ликвидирован. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.
По данным телеграм-канала Mash Batash, изначально вспыхнул балкон квартиры, расположенной на пятом этаже. Затем огонь начал распространяться выше по зданию.
Перед этим сообщалось, что в московском Бескудниково вспыхнула целая парковка с автомобилями.
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