Мощный пожар произошел в многоэтажном доме в российском городе

Двух жильцов спасли из горящей многоэтажки в Уфе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии произошел мощный пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, загорелся многоэтажный дом по улице Кирова в Уфе.



На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Во время тушения были спасены два человека. Еще девять жильцов эвакуировались самостоятельно. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших, пожар ликвидирован. Информации о причинах возгорания на данный момент нет.

По данным телеграм-канала Mash Batash, изначально вспыхнул балкон квартиры, расположенной на пятом этаже. Затем огонь начал распространяться выше по зданию.

Перед этим сообщалось, что в московском Бескудниково вспыхнула целая парковка с автомобилями.

Лидия Пономарева

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