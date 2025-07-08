Мощный пожар произошел в многоэтажном доме в российском городе

08 июля 2025, 14:08

Двух жильцов спасли из горящей многоэтажки в Уфе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии произошел мощный пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, загорелся многоэтажный дом по улице Кирова в Уфе.