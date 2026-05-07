В лесах Подмосковья прогнозируют снижение уровня пожарной опасности

07 мая 2026, 09:53

оригинал Фото: istockphoto.com/GettyTim82

Третий — средний — класс пожарной опасности ожидается во всех лесах Московской области в четверг, 7 мая. В ближайшие дни на ряде территорий риски возгораний будут снижаться. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





В частности, 8 мая в западной части области лесопожарная опасность опустится до второго и даже первого уровня.





«Первый — отсутствующий — класс пожарной опасности прогнозируется в Талдомском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Дмитровском, волоколамском и Бородинском лесничествах. Второй класс — в Московском опытном лесничестве, а в остальных — третий класс», — говорится в сообщении.