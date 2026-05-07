В Люберцах построили надземный пешеходный переход
Строительство надземного пешеходного перехода завершилось в Люберцах на пересечении трасс Красково — Коренево — Торбеево и Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
По итогам финальной проверки инспекторы ведомства выдали объекту заключение о соответствии проектной документации.
«Длина перехода составляет 41,9 метра. Постройка оснащена системой диспетчерского управления и лифтами», — говорится в сообщении.Переход обеспечит безопасность пешеходов на загруженной трассе и позволит избежать установки светофоров, благодаря чему там не будет заторов.
Объект построили по госпрограмме «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».