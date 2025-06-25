В лесах Подмосковья с начала года убрали более 2 тыс. рекламных конструкций
Более 2 тысяч незаконных рекламных конструкций демонтировали в лесах Московской области с начала года, большинство таких конструкций наносило вред деревьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«С начала текущего года в подмосковных лесах демонтировали 2031 рекламную конструкцию — растяжки, плакаты и баннеры. Почти все они крепились к живым деревьям: были примотаны проволокой, прикручены саморезами или прибиты гвоздями», — уточнил председатель областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Из-за такого крепления в древесину могут проникнуть вредные насекомые и споры грибов, что приводит к повреждению деревьев и повышает их уязвимость к болезням и вредителям.
В ведомстве напомнили, что за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрен штраф. Для физлица он составляет до 4 тыс. рублей, для должностного лица — до 40 тыс. рублей, а для юрлица — до 300 тыс. рублей.