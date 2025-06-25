В лесах Подмосковья с начала года убрали более 2 тыс. рекламных конструкций

25 июня 2025, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 2 тысяч незаконных рекламных конструкций демонтировали в лесах Московской области с начала года, большинство таких конструкций наносило вред деревьям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.







«С начала текущего года в подмосковных лесах демонтировали 2031 рекламную конструкцию — растяжки, плакаты и баннеры. Почти все они крепились к живым деревьям: были примотаны проволокой, прикручены саморезами или прибиты гвоздями», — уточнил председатель областного Комлесхоза Алексей Ларькин.