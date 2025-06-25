Жителей Подмосковья предупредили о последствиях проникновения на энергообъекты
Случаи нелегального проникновения на объекты энергетической инфраструктуры участились в России. О недопустимости этих действий жителей Московской области предупредили специалисты регионального министерства энергетики
«Любое вмешательство в работу энергетического оборудования незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления», — подчеркнули в министерстве.Такие вмешательства грозят также гибелью людей от электротока, авариями и масштабными отключениями, а также нанесением ущерба природе.
Нередко россиян принуждают портить оборудование мошенники, которые представляются сотрудниками ФСБ или полиции, в том числе и под предлогом «спецзадания для СВО». Или предлагают деньги за совершение диверсии.
Специалисты предупреждают, что при подозрении о склонении к диверсии следует немедленно сообщить об этом в ФСБ РФ: +7 (800) 224-22-22 или по номеру 112. Кроме того, если вы заметили подозрительные действия у энергообъектов, об этом тоже нужно сразу сообщать в полицию.