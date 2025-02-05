В лесах Подмосковья с начала года выявили более 10 незаконных вырубок

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Двенадцать фактов незаконной рубки деревьев выявили в лесах Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«С начала года зафиксировано 12 незаконных рубок лесных насаждений. Протоколы по ним направлены в правоохранительные органы. Установлено, что все незаконные рубки на совести физических лиц», — отметил глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.В ведомстве напомнили, что незаконная рубка или повреждение деревьев, а также самовольное выкапывание в лесах деревьев и кустарников грозит нарушителям штрафами. Для физического лица штраф составляет от трёх до пяти тысяч рублей. Штраф для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.
Кроме того, при ущербе природе свыше 5 тысяч рублей предусмотрена уголовная ответственность.
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