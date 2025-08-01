Пенсионерка умерла после того, как её облизала домашняя собака

01 августа 2025, 20:35

В Британии пенсионерка получила септический шок из-за домашней собаки

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Великобритании пенсионерка умерла от септического шока, который развился после заражения редкой бактерией Pasteurella multocida, передающейся от домашних животных. Об этом сообщает Mirror.