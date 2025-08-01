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Пенсионерка умерла после того, как её облизала домашняя собака

В Британии пенсионерка получила септический шок из-за домашней собаки
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Великобритании пенсионерка умерла от септического шока, который развился после заражения редкой бактерией Pasteurella multocida, передающейся от домашних животных. Об этом сообщает Mirror.



Отмечается, что 83-летняя Джун Бакстер находилась одна дома и получила небольшой порез, предположительно бытового характера. Врачи считают, что бактерия могла проникнуть в организм через открытую рану, когда одно из домашних животных, вероятно, собака, её облизало.

Обычно Pasteurella multocida не представляет серьёзной опасности для здоровых людей, в пожилом возрасте и при наличии сопутствующих заболеваний она может вызвать молниеносное воспаление и привести к сепсису. В случае Бакстер инфекция стремительно распространилась по организму и вызвала септический шок, не оставив врачам шанса на спасение.

Случай вызвал обеспокоенность среди медиков. Специалисты напомнили, что даже любящие и ухоженные домашние животные могут быть носителями опасных микроорганизмов. Врачи советуют тщательно обрабатывать любые раны и соблюдать осторожность, особенно пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом.

Семья Бакстер подтвердила, что женщина всегда очень тепло относилась к животным и считала их своими компаньонами.

Анастасия Чинкова

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