В Подмосковье провели кадастровую оценку более 4,2 млн земельных участков

19 октября 2026, 10:49

оригинал Фото: istockphoto.com/Francesco Scatena

Кадастровую стоимость свыше 4,2 млн земельных участков оценили в Московской области в 2026 году. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Депутат отметил, что новая кадастровая стоимость ещё не утверждена. Подать замечания по новой оценке собственники могут до 5 ноября.





«Скорректировать можно информацию о местоположении, виде фактического использования, попадании в зоны с особыми условиями использования территорий и другие. При этом учитываться будут только те данные, которые зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаются органами местного самоуправления», — уточнил Шапкин.