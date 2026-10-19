В Подмосковье провели кадастровую оценку более 4,2 млн земельных участков
Кадастровую стоимость свыше 4,2 млн земельных участков оценили в Московской области в 2026 году. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутат отметил, что новая кадастровая стоимость ещё не утверждена. Подать замечания по новой оценке собственники могут до 5 ноября.
«Скорректировать можно информацию о местоположении, виде фактического использования, попадании в зоны с особыми условиями использования территорий и другие. При этом учитываться будут только те данные, которые зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаются органами местного самоуправления», — уточнил Шапкин.Он добавил, что проверить предварительную кадастровую оценку земельного участка жители Подмосковья могут с помощью бота в мессенджере МАХ.