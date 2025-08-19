В лесах Подмосковья выявили более 50 случаев незаконной рубки

19 августа 2025, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 50 случаев незаконной рубки деревьев выявили в лесах Московской области с начала текущего года. Общая сумма штрафов за это составила более 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного комитета лесного хозяйства.





Нарушения были выявлены в ходе патрулирований, которые ежедневно проводятся на землях лесного фонда.





«В частности, с начала года патрули обнаружили 56 случаев незаконной рубки. Возбуждено восемь уголовных дел, к административной ответственности привлекли 25 человек, выписано штрафов на 1 миллион 171 тысячу рублей. По остальным нарушениям проводятся процессуальные действия», — сказал глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.