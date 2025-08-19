В лесах Подмосковья выявили более 50 случаев незаконной рубки
Свыше 50 случаев незаконной рубки деревьев выявили в лесах Московской области с начала текущего года. Общая сумма штрафов за это составила более 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного комитета лесного хозяйства.
Нарушения были выявлены в ходе патрулирований, которые ежедневно проводятся на землях лесного фонда.
«В частности, с начала года патрули обнаружили 56 случаев незаконной рубки. Возбуждено восемь уголовных дел, к административной ответственности привлекли 25 человек, выписано штрафов на 1 миллион 171 тысячу рублей. По остальным нарушениям проводятся процессуальные действия», — сказал глава областного Комлесхоза Алексей Ларькин.Он добавил, что общий ущерб, принесённый лесам Подмосковья незаконными рубками, составил с начала 2025 года более 5,7 млн рублей.