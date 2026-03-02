В лесах Подмосковья задержали 13 браконьеров

02 марта 2026, 14:50

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Три группы браконьеров, в которые входили в общей сложности 13 человек, задержали в феврале в Московской области инспекторы Управления государственного охотничьего контроля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.





Нарушителей обнаружили в охотничьих угодьях Можайского округа и в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве.





«Жертвами браконьеров стали двухгодовалый благородный олень, а также молодой самец и самка лося», — говорится в сообщении.