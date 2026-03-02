В лесах Подмосковья задержали 13 браконьеров
Три группы браконьеров, в которые входили в общей сложности 13 человек, задержали в феврале в Московской области инспекторы Управления государственного охотничьего контроля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Нарушителей обнаружили в охотничьих угодьях Можайского округа и в Серпуховском охотничье-рыболовном хозяйстве.
«Жертвами браконьеров стали двухгодовалый благородный олень, а также молодой самец и самка лося», — говорится в сообщении.По факту незаконной добычи животных составили протоколы, браконьерам грозит серьёзное наказание — вплоть до лишения свободы.
Кроме того, в лесах под Сергиевым Посадом инспекторы охотконтроля нашли разделанные туши двух убитых браконьерами самок лося. По этому факту завели уголовное дело, ведётся розыск злоумышленников.