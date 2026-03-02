Двух российских рабочих обвинили в сожжении коллеги расплавленной сталью
В Свердловской области передали в суд дело сталевара и мастера, обвиняемых в нарушении промбезопасности, которое привело к гибели их коллеги. Как сообщает прокуратура региона, трагедия произошла на производстве в Ревде.
Следствие установило, что сталевар нарушил технологию выплавки стали. Из-за этого на дне ковша образовалась спёкшаяся смесь материалов. Позже при обработке произошёл резкий выброс расплавленного металла. Часть расплава попала на разливщика стали.
Медики диагностировали у мужчины термические ожоги 90% поверхности тела. Пострадавший скончался от полученных травм. Сталевару предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.
Вместе с ним на скамье подсудимых оказался и мастер, который в момент нарушения технологии отсутствовал рядом с подчинённым. Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд.
