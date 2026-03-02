Двух российских рабочих обвинили в сожжении коллеги расплавленной сталью

02 марта 2026, 13:43

В Ревде выброс расплавленного металла на заводе привёл к гибели рабочего

Фото: Istock/artisteer

В Свердловской области передали в суд дело сталевара и мастера, обвиняемых в нарушении промбезопасности, которое привело к гибели их коллеги. Как сообщает прокуратура региона, трагедия произошла на производстве в Ревде.