В Подмосковье проверили пожарную безопасность более 800 учреждений образования
Проверку перед началом учебного процесса в этом году прошло 819 образовательных организаций Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
Вопросы пожарной безопасности образовательных учреждений стали главной темой заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Подмосковья.
«Основной упор при проверках делали на работоспособность систем оповещения, состояние эвакуационных выходов и готовность персонала к действиям в экстренных ситуациях. Несмотря на общую готовность, специалисты выявили некоторые нарушений. Сегодня под особым контролем МЧС остаётся 81 объект, где зафиксировали 460 недочётов. Среди них неисправность систем автоматической защиты, использование оборудования с истекшим сроком службы – более 10 лет, а также несоответствие эвакуационных путей нормативным требованиям», – сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору региона Александр Медведев.Отдельное внимание уделили 103 объектам, которые не проходили приёмку из-за капремонта или строительства. Для таких учреждений МЧС предлагает активнее использовать формат профилактических визитов. Это позволит руководству школ оперативно устранить нарушения и получить экспертную оценку безопасности систем противопожарной защиты.
Как напомнили в ведомстве, сентябрь в Подмосковье объявлен «Месячником безопасности». В школах проходят инструктажи, открытые уроки и тренировки, в том числе по алгоритмам действий при угрозе БПЛА. 16 сентября во всех учебных заведениях области состоялись масштабные учения по эвакуации.