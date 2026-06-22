В лесу под Москвой задержали мужчину с запасом кокаина, мефедрона и гашиша

22 июня 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

43-летнего жителя Химок, подозреваемого в торговле наркотиками, задержали полицейские в лесу у деревни Александровка округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При личном досмотре у мужчины нашли пять свёртков и 26 брикетов с различными веществами, а при обыске у него дома — ещё 25 брикетов.





«Эксперты проверили три свёртка и брикета и выяснили, что там находятся гашиш, мефедрон и кокаин. Остальные изъятые вещества проанализируют в ходе следствия», — говорится в сообщении.