В лесу под Москвой задержали мужчину с запасом кокаина, мефедрона и гашиша
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
43-летнего жителя Химок, подозреваемого в торговле наркотиками, задержали полицейские в лесу у деревни Александровка округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При личном досмотре у мужчины нашли пять свёртков и 26 брикетов с различными веществами, а при обыске у него дома — ещё 25 брикетов.
«Эксперты проверили три свёртка и брикета и выяснили, что там находятся гашиш, мефедрон и кокаин. Остальные изъятые вещества проанализируют в ходе следствия», — говорится в сообщении.Мужчина рассказал, что нашёл подработку по распространению наркотиков через даркнет. Куратор сообщал ему координаты, откуда нужно забрать товар, который он должен был фасовать и перепрятывать.
До суда задержанного оставили под стражей.