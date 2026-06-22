Мотоциклист погиб в аварии с тремя автомобилями в Приморье
Смертельная авария с участием четырёх транспортных средств произошла в городе Находка. Об этом сообщили в Телеграм-канале полиции Приморского края.
По предварительным данным, виновницей ДТП стала 33‑летняя водитель автомобиля Toyota Vitz. Совершая левый поворот возле дома № 8 на Находкинском проспекте, она не убедилась в безопасности манёвра и не уступила дорогу мотоциклу Honda CBR 600RR, который двигался прямо.
В результате столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу, где он врезался в два автомобиля — Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail. Авария привела к гибели 41‑летнего байкера.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.
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