На островах Фиджи нашли более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla

22 июня 2026, 07:23

Фото: iStock/ElrondPeredhil

Житель острова Севулони Тагимоце нашел на побережье острова Комо на Фиджи один из брикетов кокаина с маркировкой Tesla. Всего на Комо обнаружили 27 таких свертков, еще 35 нашли на соседнем острове Муниа. Об этом сообщает ABC.