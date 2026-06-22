На островах Фиджи нашли более 60 брикетов кокаина с маркировкой Tesla
Житель острова Севулони Тагимоце нашел на побережье острова Комо на Фиджи один из брикетов кокаина с маркировкой Tesla. Всего на Комо обнаружили 27 таких свертков, еще 35 нашли на соседнем острове Муниа. Об этом сообщает ABC.
По словам Тагимоце, сначала он не понял, что перед ним наркотики. Сверток лежал на пляже у линии прилива. Как передает телеканал, каждый брикет весит около одного килограмма. В зависимости от чистоты кокаина общая стоимость партии может превышать 15 миллионов долларов. Часть упаковок прикрепили к плавучим устройствам или воздушным шарам. ABC отмечает, что наркоторговцы часто используют такой способ для перегрузки небольших партий с крупных судов на более мелкие.
Полиция Фиджи направила изъятые брикеты на экспертизу в столицу страны Суву. Правоохранители отправили группу и за оставшимися 35 упаковками на остров Муниа. Представитель полиции Фиджи призвала жителей прибрежных районов сообщать о подозрительных находках и не вскрывать найденные пакеты. Следствие считает, что находка может иметь связь с международными каналами наркотрафика через Тихоокеанский регион в сторону Австралии. Полиция работает с местными и региональными службами, чтобы установить происхождение партии и ее конечный пункт назначения.
ABC напоминает, что Фиджи в последние годы остается одним из ключевых транзитных пунктов для контрабанды кокаина и метамфетамина через Тихий океан. В январе полиция страны изъяла 2,6 тонны кокаина стоимостью около 780 миллионов долларов во время рейда на севере государства. С начала года в странах Тихоокеанского региона обнаружили более 17 тонн незаконных наркотических веществ.
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