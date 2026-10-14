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Дело о смерти школьника в лагере Сочи заинтересовало Бастрыкина

Бастрыкин потребовал доклад после смерти подростка в лагере Сочи
Фото: iStock/Akintevs

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования смерти несовершеннолетнего в оздоровительном лагере в Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства.



По имеющимся данным, 15-летний школьник приехал в Краснодарский край из Мурманской области. В связи с его смертью следователи возбудили уголовное дело, однако родители погибшего не согласились с ходом расследования.

О трагедии стало известно 13 октября. Мать подростка рассказала, что ее сын приехал в лагерь, где его самочувствие ухудшилось. Сотрудники учреждения находились на месте, но помощь не оказали, что привело к смерти мальчика. В их действиях нашли признаки причинения смерти по неосторожности.

Ранее Бастрыкин поставил на личный контроль расследование дела об агрессивном поведении несовершеннолетних в отношении сверстников в Москве и Балашихе.

Лидия Пономарева

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