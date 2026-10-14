Дело о смерти школьника в лагере Сочи заинтересовало Бастрыкина

14 октября 2026, 08:54

Бастрыкин потребовал доклад после смерти подростка в лагере Сочи

Фото: iStock/Akintevs

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования смерти несовершеннолетнего в оздоровительном лагере в Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства.