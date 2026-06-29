В Подмосковье в смерти двух мужчин от отравления обвинили четверых фигурантов
В Солнечногорске по уголовному делу о смерти двух человек из-за отравления наркотиком предъявлено обвинение четверым мужчинам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
По данным следствия, 26 июня один из обвиняемых, находясь в арендованном им частном доме в деревне Бакеево, сделал заказ у знакомого на приобретение наркотика. Ночью курьер привёз запрещённое вещество заказчику, и тот разделил его между присутствовавшими в доме гостями. После употребления наркотика от острого отравления скончались двое мужчин, ещё семь были госпитализированы.
«Следователь осмотрел место происшествия и обнаружил вещество, которое, по заключению эксперта, является наркотическим. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведены допросы и обыски в жилищах обвиняемых. У двоих из них нашли 149 свёртков с наркотическим веществом, предназначенных для продажи», – рассказали в пресс-службе.Установлено, что наркотики продавали двое, а третий являлся курьером. Все они были задержаны. Кроме того, задержали покупателя наркотического вещества. Сегодня следователь будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемых под стражу.