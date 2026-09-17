Бобер напал на купавшегося подростка в Мэриленде
В США мальчик получил серьезные травмы после нападения бобра во время купания
Отец пострадавшего Джефф Себула рассказал, что его 13-летний сын Доминик получил тяжелые травмы после атаки бобра во время купания в американском штате Мэриленд. Животное, по предварительным данным, оказалось заражено бешенством. Об этом сообщает New York Post.
Происшествие случилось 26 июля в парке Каннингем-Фолс. Подросток плавал в водоеме и разглядывал рыб под водой, когда бобр вцепился ему в грудь.
«Бобр схватил его за голову и ногу и попытался оторвать», — сообщил Джефф Себула.
Доминик сумел освободиться, однако зверь вскоре вновь бросился на него и укусил в правую руку. Ребенка эвакуировали на вертолете в медицинский центр.
Врачи обработали глубокие раны и начали курс профилактики бешенства. Отец школьника пояснил, что медики сделали несколько инъекций вокруг каждого следа от укуса.
Подросток перенес три хирургических вмешательства. Медикам пришлось лечить повреждения на груди и руках, а затем восстанавливать травмированные нервы. Сейчас Доминик продолжает реабилитацию и уже вернулся к занятиям в школе.