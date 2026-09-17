Бобер напал на купавшегося подростка в Мэриленде

17 сентября 2026, 14:22

В США мальчик получил серьезные травмы после нападения бобра во время купания

Фото: iStock/taviphoto

Отец пострадавшего Джефф Себула рассказал, что его 13-летний сын Доминик получил тяжелые травмы после атаки бобра во время купания в американском штате Мэриленд. Животное, по предварительным данным, оказалось заражено бешенством. Об этом сообщает New York Post.





Происшествие случилось 26 июля в парке Каннингем-Фолс. Подросток плавал в водоеме и разглядывал рыб под водой, когда бобр вцепился ему в грудь.





«Бобр схватил его за голову и ногу и попытался оторвать», — сообщил Джефф Себула.