Новосибирские силовики обнаружили оружие и нелегальных мигрантов во время рейда

17 сентября 2026, 15:33

Фото: iStock/ blinow61

В Новосибирской области сотрудники полиции совместно с УФСБ провели комплексные оперативные мероприятия, в ходе которых обнаружили многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.





По данным Om1 Новосибирск, в рейде приняли участие подразделения уголовного розыска, экономической безопасности, контрольные органы за оборотом наркотиков, а также сотрудники ГАИ, миграционной службы, участковые и кинологи.



В ходе проверки было обнаружено несколько единиц незарегистрированного оружия, свыше 90 боеприпасов и наркотики. Также правоохранители выявили 20 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России. Всех их отправят на родину.





«Проведение подобных мероприятий будет продолжено», — отметили в ведомстве.