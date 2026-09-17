Жительницу Алтая будут судить после попытки реанимировать родственника
В Алтайском крае 48-летняя жительница Залесовского района предстанет перед судом: следствие считает, что во время оказания первой помощи она нанесла родственнику травмы, от которых он умер. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
Инцидент произошёл в феврале во время застолья с односельчанами. После употребления спиртного мужчина лёг на пол и перестал двигаться. Родственница увидела, что он едва дышит, и вызвала бригаду скорой помощи.
До приезда медиков женщина начала делать искусственное дыхание, хотя не имела нужных навыков. По данным следствия, во время этих действий мужчина получил переломы нескольких рёбер и грудины.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что повреждения нарушили дыхательную функцию и привели к смерти мужчины. Женщине вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По части 1 статьи 118 УК РФ ей грозит арест на срок до шести месяцев.
Читайте также: