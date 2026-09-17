Жительницу Алтая будут судить после попытки реанимировать родственника

17 сентября 2026, 15:38

Фото: iStock/DarthArt

В Алтайском крае 48-летняя жительница Залесовского района предстанет перед судом: следствие считает, что во время оказания первой помощи она нанесла родственнику травмы, от которых он умер. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.