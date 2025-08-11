Достижения.рф

В Ликино-Дулёве 23 августа проведут КультПросветЗабег

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Спортивно-просветительское мероприятие КультПросветЗабег проведут в Ликино-Дулёве в День города — 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа.



Пятикилометровый маршрут пройдёт по знаковым местам города: участники увидят завод ЛиАЗ, текстильную мануфактуру А. Смирнова, казармы и ФУБРы и Дулёвский фарфоровый завод.

«Дистанцию КультПросветЗабега не обязательно преодолевать в спортивном темпе, можно быстрым шагом. Такой формат максимально подходит для активной прогулки всей семьей», — говорится в сообщении.
Каждый дошедший до финиша участник получит памятную медаль.

Забег начнётся от завода ЛиАЗ. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0