В Ликино-Дулёве благоустроят Заводской сквер

29 мая 2025, 13:36

оригинал Фото: istockphoto.com/Valeriya

Благоустройство Заводского сквера планируют провести в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





