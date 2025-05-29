В Ликино-Дулёве благоустроят Заводской сквер

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Благоустройство Заводского сквера планируют провести в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



«Подрядчик должен будет благоустроить сквер общей площадью 2,35 га. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 355 миллионов 970 тысяч 656 рублей 94 копейки. Заявки принимаются до 17 июня.

Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и Орехово-Зуевского округа.
Лев Каштанов

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