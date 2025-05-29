В Ликино-Дулёве благоустроят Заводской сквер
Благоустройство Заводского сквера планируют провести в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Подряд на работы выставлен на открытые электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Начальная цена лота составляет 355 миллионов 970 тысяч 656 рублей 94 копейки. Заявки принимаются до 17 июня.«Подрядчик должен будет благоустроить сквер общей площадью 2,35 га. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.
Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и Орехово-Зуевского округа.