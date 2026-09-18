В Ликино-Дулёве завершают капремонт спортшколы «Феникс»

18 сентября 2026, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт корпуса №1 спортивной школы «Феникс», расположенного на улице Калинина в Ликино-Дулёве, вступил в завершающую фазу. Общая готовность работ достигла 85%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В состав корпуса входят спортивный зал и бассейн. Спортзал построили в 1969 году, а бассейн — в 1985. Ремонт проводится за счёт бюджета в рамках областной госпрограммы.





«Сейчас в обоих зданиях заканчивают обновление фасада, установку оконных блоков и отделку помещений. Кроме того, в бассейне монтируют систему водоподготовки. А на прилегающей территории устраивают тепловую сеть и готовятся к строительству проездов и тротуаров», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.