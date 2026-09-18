В лесу под Рузой нашли боеприпас времён ВОВ
Боеприпас, пролежавший в земле более 80 лет, нашли в лесу в километре от СНТ «Коммунальник» посёлка Колюбакино Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили лесники. Они рассказали, что заметили снаряд во время обхода.
«Прибывшие на место взрывотехники определили, что боеприпас является 152-миллиметровым артиллерийским снарядом времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Так как боеприпас находился в отдалении от населённых пунктов, его решили не перевозить на полигон, а обезвредили на месте с соблюдением всех правил техники безопасности.
Специалисты напоминают, что старые боеприпасы крайне взрывоопасны, поэтому их нельзя трогать, накрывать, закапывать и пр. При обнаружении такого предмета следует сразу оповестить экстренные службы и отойти на безопасное расстояние.