Саша Стоун посетил главный Центр общественного наблюдения Подмосковья

18 сентября 2026, 10:32

оригинал Александр Зарубин (Фото: «Радио 1»)

Чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и блогер Александр Зарубин (известный также как Саша Стоун), в первый день выборов посетил главный Центр общественного наблюдения Московской области.





Спикер признался, что это место имеет для него особое, почти символическое значение.

«Это историческое место, потому что по факту крайний раз здесь было такое достаточно большое событие в моей жизни: отсюда я уезжал на скорой помощи — сразу на операцию, на коленку. Несколько лет назад здесь проходил чемпионат мира, где в финале мне очень сильно травмировали колено», — рассказал Александр журналистам.

«Для меня это впервые, первый опыт. И находиться здесь — такая честь для меня. Надеюсь, что выборы пройдут успешно. Каждый отдаст свой голос, выберет того человека, ту партию, которая ему по душе».

«За каждым голосом действительно стоит самое важное — стоит будущее нашей молодёжи, наших детишек, нашего поколения. Поэтому надо всем вместе, сообща, делать всё возможное, чтобы они жили и росли в прекрасных условиях. Чтобы наша молодёжь брала правильные примеры, не забывала про правильные ценности и принципы. Ну и любовь — надо всем любви как можно больше, особенно молодёжи. А то про одиночество какие-то тренды пошли... Надо демографию поднимать!» — заявил чемпион.

«Всё сделано на высшем уровне. Технологично и при этом достаточно просто: пришёл, посмотрел, выбрал всё, что надо. Здорово!» — отметил Александр, добавив с улыбкой, что оценил и возможность перекусить за кадром.