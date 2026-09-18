В истринском коттеджном посёлке «Кембридж» построили ещё восемь домов
Ещё восемь домов блокированной застройки возвели в составе коттеджного посёлка «Кембридж» на территории округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройкам выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Всего в ЖК запланированы семь очередей строительства. Там есть также объекты социальной инфраструктуры: детский сад и творческие мастерские», — говорится в сообщении.Посёлок «Кембридж» создан в стиле классического английского города, а въездная группа сделана в виде замка. На территории ЖК обустроены пять бульваров, есть площадки для воркаута, баскетбола и волейбола, футбольное поле, зона для бега и пр.
Ранее сообщалось, что в Московской области по программе социальной газификации с начала года подключили 8 000 домов.