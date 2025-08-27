В Мытищах поставили на кадастр три дома комплекса «Новое Медведково»

27 августа 2025, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три новостройки, возведённые в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир смогут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детсады.





«Дома получили адреса: ул. Разведчика Абеля, дом №9 (кадастровый номер: 50:12:0101003:177610), ул. Разведчика Абеля, дом №9, корпус 1 (кадастровый номер: 50:12:0101003:17945) и ул. Разведчика Абеля, дом №9, корпус 2 (кадастровый номер: 50:12:0101003:18129)», — говорится в сообщении.