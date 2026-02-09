В Лыткарине начался снос котельной и административного здания
Снос двух нежилых аварийных зданий проводится на Спортивной улице в Лыткарине — административного корпуса и котельной с трубой. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здания построили в 60-х годах прошлого века, их общая площадь составляет свыше 1100 квадратных метров.
«Постройки полностью выработали свой ресурс, поэтому их вывели из эксплуатации. Теперь их ликвидируют», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется до конца первого квартала 2026 года. На земельном участке, освобождённом от авариных зданий, планируется построить жилые дома.
Всего в округе Лыткарино выявили 55 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 41 объект снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работу будет продолжаться.