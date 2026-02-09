В Лыткарине начался снос котельной и административного здания

09 февраля 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос двух нежилых аварийных зданий проводится на Спортивной улице в Лыткарине — административного корпуса и котельной с трубой. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Здания построили в 60-х годах прошлого века, их общая площадь составляет свыше 1100 квадратных метров.





«Постройки полностью выработали свой ресурс, поэтому их вывели из эксплуатации. Теперь их ликвидируют», — говорится в сообщении.