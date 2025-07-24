Иногородним водителям для решения вопроса кадров в Ступине дадут служебное жильё
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провёл транспортный час. В нём также участвовали профильные заместители, депутаты и начальником производственной базы Ступино МАП №3 Сергей Царёв, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Участники обсудили вопросы ремонта дорог, транспортного обслуживания и обращения жителей.
«В этом году в планах – ремонт 25 дорог. На восьми объектах работы завершены, на семи продолжаются. На двух объектах также есть проблемы, вызванные непогодой. Подрядчик задерживается, с ним проведены совещания, приняты штрафные меры. К пятнице работники должны выйти на объекты», – рассказал замглавы муниципалитета Максим Жуков.Вопросы граждан вызвали маршруты транспорта №1008 и №35. По данным Мострансавто, затруднения с маршрутом №1008 связаны с недостатком водителей. Маршрут сложный и требует дополнительной подготовки. Для работы на нём планируют подготовить четырёх водителей.
Маршрут №35 испытал сбои из-за вышедшей из строя техники. Сегодня машины отремонтированы и введены в эксплуатацию.
Как отметил Царёв, для бесперебойной работы производственной базы Ступино МАП №3 не хватает кадров. Сейчас в штате – 99 человек, требуется ещё 50. За год на работу приняли 12. В ближайшее время на ступинские маршруты планируют привлечь ещё девять водителей.
Администрация муниципалитета поможет решить кадровый вопрос предоставлением служебного жилья иногородним водителям.