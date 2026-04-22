В Лыткарине после капремонта по народной программе «Единой России» открыли стадион

22 апреля 2026, 18:40

В Лыткарине после капремонта открыли стадион «Полёт». Объект реконструировали по народной программе «Единой России», рассказали в пресс-службе подмосковного отделения партии.





На месте устаревшего строения возвели новые трибуны на 500 мест с навесом и современное административно-бытовое здание с раздевалками, судейскими и тренерскими комнатами. Футбольное поле оборудуют системой подогрева. Игроки смогут тренироваться круглый год.



В день открытия на новом поле провели первый футбольный матч между детскими командами. Почётным гостем стал олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Доступный и безопасный спорт в любом возрасте – это принцип, который лежит в основе народной программы «Единой России». Стадион «Полёт» – легендарное место, где многие поколения лыткаринцев получили путёвку в спортивную жизнь. Здесь есть всё для качественных тренировок – отличное поле, современные раздевалки, освещение для вечерних занятий. Уверен, что занятия на новом стадионе помогут спортсменам добиться новых побед», – отметил депутат.

Вячеслав Фетисов (второй справа) (Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО)

«Здесь всё продумано до мелочей. Есть отличная игровая зона для детей поменьше, пока старшие занимаются. Главное – это возможность проводить время с пользой для здоровья на свежем воздухе», – сказала одна из родителей Ольга Голубева.