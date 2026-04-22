В Лыткарине после капремонта по народной программе «Единой России» открыли стадион
В Лыткарине после капремонта открыли стадион «Полёт». Объект реконструировали по народной программе «Единой России», рассказали в пресс-службе подмосковного отделения партии.
На месте устаревшего строения возвели новые трибуны на 500 мест с навесом и современное административно-бытовое здание с раздевалками, судейскими и тренерскими комнатами. Футбольное поле оборудуют системой подогрева. Игроки смогут тренироваться круглый год.
В день открытия на новом поле провели первый футбольный матч между детскими командами. Почётным гостем стал олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Доступный и безопасный спорт в любом возрасте – это принцип, который лежит в основе народной программы «Единой России». Стадион «Полёт» – легендарное место, где многие поколения лыткаринцев получили путёвку в спортивную жизнь. Здесь есть всё для качественных тренировок – отличное поле, современные раздевалки, освещение для вечерних занятий. Уверен, что занятия на новом стадионе помогут спортсменам добиться новых побед», – отметил депутат.
На стадионе обустроили легкоатлетические дорожки, площадку с уличными тренажёрами, зоны баскетбола и волейбола. Обновлённый объект оценили и родители юных футболистов.
«Здесь всё продумано до мелочей. Есть отличная игровая зона для детей поменьше, пока старшие занимаются. Главное – это возможность проводить время с пользой для здоровья на свежем воздухе», – сказала одна из родителей Ольга Голубева.Летом запланирована реконструкция местной котельной, после чего запустят систему водяного подогрева поля. Это позволит более чем 150 воспитанникам спортшколы тренироваться круглый год.
Обновление спортивной инфраструктуры идёт и в других муниципалитетах Подмосковья. На 2026 год в регионе запланированы строительство и реконструкция 54
спортивных объектов.
