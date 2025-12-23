В Лыткарине построили новые очистные сооружения
Строительство очистных сооружений завершили в Лыткарине. Объекту выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В эксплуатацию новые очистные сооружения введут до конца текущего года.
«Мощность объекта позволяет обработать 30 тысяч кубометров в сутки. Это решит проблему перегруженности старых очистных сооружений округа и снизит объём загрязнённых стоков, попадающих в бассейн Волги. Таким образом Лыткарино примет участие в восстановлении экосистемы одной из крупнейших рек планеты», — говорится в сообщении.Общая площадь комплекса построек составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. При необходимости продуктивность можно увеличить до 40 тысяч кубометров в сутки.