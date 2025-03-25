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В подмосковном Лыткарине построят новый жилой дом

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В подмосковном Лыткарине появится новый 18-этажный жилой дом площадью 18 700 кв. метров. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики компании «Специализированный застройщик "Спортивная-2Б"».
В доме предусмотрено 442 квартиры различных планировок: одно-, двух- и трехкомнатные, а также одно- и двухкомнатные студии. Для удобства жильцов запроектированы хозяйственные кладовые и подземный паркинг на 94 машино-места.

Две секции здания образуют уютный двор с детской площадкой, малыми архитектурными формами, озеленением и гостевыми парковками.

На первых этажах расположатся нежилые помещения, предназначенные для магазинов и объектов бытового обслуживания.

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Мострансавто рассказало пассажирам, как перевозить домашних животных
Мострансавто рассказало, как перевозить домашних животных в автобусах компании
25 марта 2025, 11:32

Фото: istockphoto / Chalabala

Мострансавто и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминают пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах компании. Соблюдение этих правил важно для обеспечения комфорта и безопасности всех пассажиров.
Бесплатный проезд на руках или в качестве ручной клади разрешён для собак карликовых пород. Кроме того, право на бесплатный проезд имеют собаки-поводыри. Однако животное должно быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Остальные животные и птицы должны перевозиться в клетках, сумках или контейнерах, суммарные размеры которых не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Собак средних и крупных размеров нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке.

Провоз животного оплачивается отдельно по тарифу ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 59 рублей, в пригородном — зависит от расстояния: до 25 км — 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.

Пассажир полностью отвечает за безопасность и поведение своего питомца во время поездки. Важно, чтобы животное не создавало неудобств другим пассажирам и не загрязняло салон автобуса.

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#транспорт
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Начался прием заявок на соискание Премии Русского географического общества
25 марта 2025, 11:19

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Стартовал прием заявок на соискание Премии Русского географического общества. Награда присуждается за выдающиеся достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и культурного наследия России, а также за поддержку популяризаторов науки и образования, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Жюри оценит проекты по изучению, восстановлению и сохранению окружающей среды и биологического разнообразия, а также рационального использования природных ресурсов. Мы приглашаем к участию всех, кому дорога подмосковная природа, кто хочет внести реальный вклад в ее сбережение и оздоровление», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По информации оргкомитета, подать заявку на соискание Премии могут физические лица и организации из любых стран мира, если их проекты связаны с Россией. Заявочный и технический этапы отбора пройдут до 14 мая, после чего экспертная комиссия займётся оценкой заявок. Жюри определит победителей с 4 июля по 4 августа, а церемония награждения победителей запланирована на октябрь.

Подробности можно найти по ссылке.

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В Пушкино пройдет Московский областной фестиваль академического хорового пения
25 марта 2025, 11:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

30 марта на сцене ДК «Пушкино» в Пушкинском городском округе состоится Московский областной фестиваль академического хорового пения имени В. И. Закутского. Мероприятие проводится раз в два года с 2012 года и объединяет лучшие академические хоры региона, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году на фестивале примут участие 17 коллективов, представляющих учреждения культуры Подмосковья. Они выступят в четырех номинациях: «Смешанный хор», «Женский хор», «Мужской хор» и «Камерный хор». Каждый коллектив исполнит по пять произведений, включая акапельные номера и композиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников — академический хор «Осанна» из ДК «Пушкино» под руководством Татьяны Викторовны Закутской, супруги Владимира Ивановича Закутского, чье имя носит конкурс.

Жюри фестиваля возглавит профессор Московской государственной консерватории, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Юлия Тихонова.

Также в состав жюри войдут: профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, художественный руководитель Московского молодежного Шнитке-хора Дмитрий Онегин и Почетный председатель «Музыкального общества Московской области» Алевтина Кондратьева.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 6 .

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#творчество
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В шатурском парке имени Гагарина поселились новые обитатели
25 марта 2025, 10:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В парке имени Гагарина появились новые пушистые жители, а познакомиться с ними пришли дошкольники. Перед встречей для детей подготовили анимационную программу, в которую вошли стихи, загадки, игры и песни, посвящённые главным героям праздника — лесным белкам, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Руководитель проекта «Беличья тропа» Руслан Аюпов рассказал детям об особенностях жизни этих животных: чем они питаются, зачем им пушистый хвост и какое значение имеет взаимодействие с ними для людей. По итогам общего голосования одной из белок дали имя Шатурик. Дети вместе с организаторами утеплили для неё деревянный домик, наполнили его кормом и яблоками. Беличьи жилища разместили на соснах на высоте около пяти метров, чтобы зверьки могли комфортно адаптироваться к новому месту.

«Первые сутки белка находится в закрытом домике, она там успокаивается и привыкает. Поздно вечером сотрудники парка откроют домики, и уже рано утром, когда не будет людей, белки смогут выйти на улицу», — сообщил Аюпов.

Кроме того, он добавил, что если у белок есть стабильная кормовая база, они не покидают территорию. По его словам, по принятой технологии животные успешно приживаются в парках в 95% случаев, а уже в июле можно наблюдать бельчат, появившихся в новой среде.

Для удобства посетителей в парке установили специальный автомат с правильным кормом для белок, который находится на аллее рядом с кормушками.

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В Подмосковье приемные семьи могут оформить компенсацию за отдых через портал госуслуг
25 марта 2025, 10:05

Фото: istockphoto / SewcreamStudio

Теперь приемные семьи могут подать заявление на выплату материальной помощи для организации отдыха детей или компенсацию расходов на путевки прямо на региональном портале госуслуг Подмосковья, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Помимо перевода услуги в "цифру", в онлайн-форму внедрены умные сервисы. При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на регпортале. Ещё добавлен сервис предварительной проверки назначенной меры социальной поддержки. Если услуга уже была получена в текущем году, система сразу сообщит об этом при повторной подаче заявления», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право один раз в год получить компенсацию за отдых, включая поездки с родными детьми. Вместо компенсации также доступна материальная помощь.

Услуга «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» размещена на портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы подать заявление онлайн, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы, включая подтверждение оплаты путевок. Важно, что оплата должна быть произведена с личного счета приемного родителя.

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