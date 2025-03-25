В подмосковном Лыткарине построят новый жилой дом

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В подмосковном Лыткарине появится новый 18-этажный жилой дом площадью 18 700 кв. метров. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики компании «Специализированный застройщик "Спортивная-2Б"».
В доме предусмотрено 442 квартиры различных планировок: одно-, двух- и трехкомнатные, а также одно- и двухкомнатные студии. Для удобства жильцов запроектированы хозяйственные кладовые и подземный паркинг на 94 машино-места.
Две секции здания образуют уютный двор с детской площадкой, малыми архитектурными формами, озеленением и гостевыми парковками.
На первых этажах расположатся нежилые помещения, предназначенные для магазинов и объектов бытового обслуживания.
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Дайана Хусинова