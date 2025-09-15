В Лыткарине пьяного водителя лишили прав и машины
Нарушителя правил дорожного движения из Лыткарина привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Житель Лыткарина Денис Дворецкий попал под суд из-за пьяного вождения. Ситуацию усугубляло то, что на его счету уже было административное наказание за такое нарушение.
«Суд установил, что подсудимый снова сел нетрезвым за руль своей машины «Лада Приора» и ехал в таком состоянии по улице Спортивная в округе Лыткарино, где его остановили сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.Дениса Дворецкого приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили на два года водительских прав. Кроме того, машину подсудимого конфисковали в доход государства.