В Подмосковье оптимизировали режим работы девяти светофоров
Работу девяти светофоров оптимизировали на минувшей неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области, а сотрудники Мосавтодора установили один новый светофор. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Мероприятия провели на территории четырёх округов: Ленинского, Сергиево-Посадского Истры и Фрязина.
«В посёлке Мисайлово Ленинского округа оптимизировали работу светофора на пересечении Володарского шоссе и выезда из ЖК «Пригород Лесное». Во Фрязине скорректировали режим работы семи светофоров на проспекте Мира, а в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа — светофора на перекрёстке улиц Майолик и Калинина», — говорится в сообщении.Новый светофор с кнопками для пешеходов установили в истринской деревне Покровское — у падел-клуба на улице Центральная.