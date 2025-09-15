Итальянский мотогонщик умер от полученных во время гонки травм
Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер в возрасте 39 лет. Об этом информирует Ilmessaggero.
Спортсмен попал в аварию в ходе гонки Dunlop Cup 600, которая проходила на трассе «Кремона». На месте аварии врачи оказали гонщику первую помощь, после чего его госпитализировали. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, Коттини скончался в больнице.
Организаторы приняли решение продолжить гонку, несмотря на трагедию. Спортсмены, занявшие призовые места, посвятили свои победы памяти погибшего, а церемонии награждения были отменены.
Известно, что итальянец не был профессиональным мотогонщиком. Его увлечение гонками сочеталось с работой токарем.
