Итальянский мотогонщик умер от полученных во время гонки травм

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер в возрасте 39 лет. Об этом информирует Ilmessaggero.



Спортсмен попал в аварию в ходе гонки Dunlop Cup 600, которая проходила на трассе «Кремона». На месте аварии врачи оказали гонщику первую помощь, после чего его госпитализировали. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, Коттини скончался в больнице.

Организаторы приняли решение продолжить гонку, несмотря на трагедию. Спортсмены, занявшие призовые места, посвятили свои победы памяти погибшего, а церемонии награждения были отменены.

Известно, что итальянец не был профессиональным мотогонщиком. Его увлечение гонками сочеталось с работой токарем.

Екатерина Коршунова

