Итальянский мотогонщик умер от полученных во время гонки травм

15 сентября 2025, 10:39

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер от полученных во время гонки травм

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини умер в возрасте 39 лет. Об этом информирует Ilmessaggero.