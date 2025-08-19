В Московской области реализуют более 450 проектов технологического суверенитета
В Подмосковье заявлено более 450 инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета России. Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковные инвесторы активно занимаются реализацией проектов, направленных на достижение технологического суверенитета нашей страны в разных отраслях промышленности. На сегодня в регионе на разных стадиях реализации находится 456 инвестпроектов. Общий объём инвестиций их развитие превышает 347 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.Она добавила, что в результате реализации этих проектов в области планируют создать свыше 34 тыс. рабочих мест.
По данным подмосковного Мининвеста, наибольшее количество проектов технологического суверенитета планируют реализовать в машиностроении и металлургии. В этой сфере заявлено более 110 проектов. На втором месте – химическая промышленность (порядка 90 проектов), на третьем – пищевая (почти 60).