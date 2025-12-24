В Лыткарине завершили капремонт стадиона «Полёт»
Работы по капитальному ремонту стадиона «Полёт», расположенного на улице Парковая в Лыткарине, успешно завершили. Объект готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Стадион отремонтировали по госпрограмме за счёт регионального бюджета.
Стадион построили в 1968 году. В рамках капремонта там сделали искусственное покрытие на футбольном поле, построили трибуны с навесом, установили площадки воркаута и для игры в волейбол и баскетбол, обновили беговые дорожки, помещения для судей, раздевалки и благоустроили прилегающую территорию.«В настоящее время на объекте проводят пусконаладку инженерных систем, а также собирают и расставляют мебель», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.