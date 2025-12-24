В Лыткарине завершили капремонт стадиона «Полёт»

24 декабря 2025, 13:59

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Работы по капитальному ремонту стадиона «Полёт», расположенного на улице Парковая в Лыткарине, успешно завершили. Объект готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Стадион отремонтировали по госпрограмме за счёт регионального бюджета.



